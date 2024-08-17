«Бетис» начал переговоры с дортмундской «Боруссией» по Мукоко

Испанский футбольный клуб «Бетис» ведёт переговоры с дортмундской «Боруссией» о трансфере 19-летнего нападающего Юссуфы Мукоко, сообщает Sky Sport.

Андалусийцы уже достигли принципиальной договорённости с самим футболистом. Сообщается, что Мукоко готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Бетис». В «Боруссии» он зарабатывает около € 6 млн в год.

«Бетис» направил «Боруссии» предложение о трансфере. Сумма сделки может составить около € 15 млн, также обсуждается обязательство выкупа игрока при достижении определённых условий. Дортмундцы настаивают на высоком проценте от возможной будущей продажи футболиста.

Ранее сорвался переход Мукоко в марсельский «Олимпик» из-за разногласий по условиям обязательного выкупа. Также интерес к футболисту проявляет английский «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне Мукоко провёл 13 матчей в Бундеслиге, забив два гола и отдав три результативные передачи.