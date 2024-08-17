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41-летний Игорь Лебеденко провёл последний матч за «Торпедо» и завершил карьеру

41-летний Игорь Лебеденко провёл последний матч за «Торпедо» и завершил карьеру
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41-летний нападающий Игорь Лебеденко провёл свой последний матч за московское «Торпедо» и завершил профессиональную карьеру. Форвард появился на поле на 90+1-й минуте игры 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (2:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:24 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Петров – 30'     1:1 Корян – 32'     2:1 Манелов – 35'    

«Игорь, большое спасибо тебе за всё, что ты сделал для «Торпедо»!» — написано в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Игорь Лебеденко начал свою карьеру в «Торпедо», за которое выступал в 2000–2004 годах, а затем перешёл в «Локомотив». Футболист вернулся в автозаводский клуб в 2019 году. С «Торпедо» Лебеденко выиграл бронзовые медали чемпионата России в 2000 году, а также Первую лигу в сезоне-2021/2022. Всего за «Торпедо» Лебеденко провёл 250 матчей, в которых забил 46 мячей и сделал 23 результативных передач.

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