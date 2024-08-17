«Валенсия» — «Барселона»: хозяева поля вышли вперёд в конце первого тайма

В эти минуты проходит матч 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встречаются «Валенсия» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро вывел свою команду вперёд.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках Примеры. Игра 17-го тура завершилась вничью со счётом 1:1, а в матче 33-го тура «Барселона» одержала победу — 4:2.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Испании по футболу «Барселона» набрала 85 очков. Каталонская команда заняла второе место в турнирной таблице. «Валенсия», в свою очередь, заработала 49 очков за 38 матчей в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Она финишировала на девятой строчке.