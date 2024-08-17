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Тренер «Астон Виллы» Эмери прокомментировал победу в матче 1-го тура АПЛ с «Вест Хэмом»

Тренер «Астон Виллы» Эмери прокомментировал победу в матче 1-го тура АПЛ с «Вест Хэмом»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери отметил вклад каждого футболиста в победу в матче 1-го тура английской Премьер-Лиги с «Вест Хэмом Юнайтед» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Онана – 4'     1:1 Пакета – 37'     1:2 Дуран – 79'    

«Это фантастика. Наша победа ощущается очень хорошо, и я горжусь нашими болельщиками, которые приехали из Бирмингема в Лондон, чтобы поддержать нас. Мы чувствовали их поддержку все 90 минут. Сегодня мы счастливы, потому что хорошо начали, но впереди ещё много работы и матчей», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

В матче с «Вест Хэмом Юнайтед» голы за бирмингемцев забили дебютант Амаду Онана и вышедший на замену Джон Дуран.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Астон Вилла» одержала победу на своём поле (4:1). Во втором круге матч, проходивший на домашнем стадионе «Вест Хэма Юнайтед», завершился вничью (1:1).

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