Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Байер» стал обладателем Суперкубка Германии, обыграв по пенальти «Штутгарт»

Завершился матч Суперкубка Германии, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра прошла на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер из Гамбурга. «Байер» одержал победу в матче со счётом 2:2, 4:3 пен. и стал обладателем трофея.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Байера» Виктор Бонифасе, которому ассистировал защитник Эдмон Тапсоба. На 15-й минуте забил полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо с передачи Максимилиана Миттельштедта. На 37-й минуте был удалён нападающий «Байера» Мартен Терье.

На 63-й минуте «Штутгарт» вышел вперёд: забил нападающий Дениз Ундав. На 88-й минуте нападающий «Байера» Патрик Шик сравнял счёт в матче. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Байера».