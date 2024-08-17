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Байер — Штутгарт, результат матча за Суперкубок Германии, счёт 2:2, 4:3 пен., 17 августа 2024 года

«Байер» стал обладателем Суперкубка Германии, обыграв по пенальти «Штутгарт»
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Завершился матч Суперкубка Германии, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра прошла на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер из Гамбурга. «Байер» одержал победу в матче со счётом 2:2, 4:3 пен. и стал обладателем трофея.

Суперкубок Германии 2024 . Финал
17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 2
4 : 3
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Бонифасе – 11'     1:1 Мийо – 15'     1:2 Ундав – 63'     2:2 Шик – 88'    
Удаления: Терье – 37' / нет

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Байера» Виктор Бонифасе, которому ассистировал защитник Эдмон Тапсоба. На 15-й минуте забил полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо с передачи Максимилиана Миттельштедта. На 37-й минуте был удалён нападающий «Байера» Мартен Терье.

На 63-й минуте «Штутгарт» вышел вперёд: забил нападающий Дениз Ундав. На 88-й минуте нападающий «Байера» Патрик Шик сравнял счёт в матче. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Байера».

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