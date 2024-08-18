«Семья». Мбаппе опубликовал фото с тренировки «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал фото с тренировки «сливочных» в преддверии матча 1-го тура нового сезона испанской Ла Лиги с «Мальоркой». Игра состоится сегодня, 18 августа, в 22:30 мск.

Фото: Страница Мбаппе в социальной сети

На фотом рядом с Мбаппе присутствуют игроки основного состава мадридского «Реала».

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Новый сезон испанской Ла Лиги стартовал в четверг, 15 августа. Мадридский «Реал» является действующим чемпионом.