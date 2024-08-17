«Милан» вырвал ничью в концовке матча с «Торино» Ваноли в 1-м туре Серии А

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Торино». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Итоговый результат — 2:2.
На 30-й минуте защитник «Милана» Малик Тшау срезал мяч в свои ворота. На 64-й минуте забил защитник «Торино» Сауль Коко-Басси, однако гол был отменён На 68-й минуте нападающий Дуван Сапата удвоил преимущество «Торино». Ему ассистировал Валентино Лацаро. На 89-й минуте забил нападающий «Милана» Альваро Мората. На 90+6-й минуте счёт сравнял нападающий «Милана» Ноа Окафор.
«Торино» возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.
В параллельном матче 1-го тура Серии А встречались «Эмполи» и «Монца». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена». Итоговый результат — 0:0.
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