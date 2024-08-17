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Результаты матчей РПЛ 17 августа

Результаты матчей РПЛ 17 августа
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В субботу, 17 августа, состоялись два матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Результаты матчей РПЛ 17 августа:

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 1:0;
«Ростов» — «Оренбург» — 3:2.

В воскресенье, 18 августа, 5-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами: «Химки» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Факел» и «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. На второй строчке располагается московское «Динамо», заработав 12 очков за пять игр. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (9). В зоне прямого вылета находятся махачкалинское «Динамо» (2) и воронежский «Факел» (1).

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