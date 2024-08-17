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«Валенсия» — «Барселона»: Левандовски оформил дубль на 48-й минуте

«Валенсия» — «Барселона»: Левандовски оформил дубль на 48-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встречаются «Валенсия» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:1 в пользу гостей.

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
2-й тайм
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Дуро – 44'     1:1 Левандовски – 45+5'     1:2 Левандовски – 49'    

На 48-й минуте «Барселона» получила право пробить 11-метровый, который уверенно реализовал нападающий Роберт Левандовски.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках Примеры. Игра 17-го тура завершилась вничью со счётом 1:1, а в матче 33-го тура «Барселона» одержала победу — 4:2.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Испании по футболу «Барселона» набрала 85 очков. Каталонская команда заняла второе место в турнирной таблице. «Валенсия», в свою очередь, заработала 49 очков за 38 матчей в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Она финишировала на девятой строчке.

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