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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев оценил идею создания совета при РФС по оценке судейства

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев оценил идею создания совета при РФС по оценке судейства
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев после матча 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3) оценил предложение генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизова о создании общественного совета при президенте РФС по оценке судейства

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Предложение Газизова создать общественный совет при президенте РФС, чтобы оценивать судейство? А что поменяется. Вот эти все оценки, что это поменяет? Я говорю ещё раз, был матч «Крылья Советов» — «Нижний», там работал судья Шафеев. И он продолжает судить. Его отправили на VAR. Я уверен, что он не говорил, что дайте мне деньги», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Первый тайм матча «Ростов» — «Оренбург» остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.

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