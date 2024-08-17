Спортдиректор «Оренбурга» Андреев оценил идею создания совета при РФС по оценке судейства

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев после матча 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3) оценил предложение генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизова о создании общественного совета при президенте РФС по оценке судейства

«Предложение Газизова создать общественный совет при президенте РФС, чтобы оценивать судейство? А что поменяется. Вот эти все оценки, что это поменяет? Я говорю ещё раз, был матч «Крылья Советов» — «Нижний», там работал судья Шафеев. И он продолжает судить. Его отправили на VAR. Я уверен, что он не говорил, что дайте мне деньги», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Первый тайм матча «Ростов» — «Оренбург» остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.