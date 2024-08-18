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«Я очень расстроен». Тренер «Вест Хэма» Лопетеги — о поражении от «Астон Виллы»

«Я очень расстроен». Тренер «Вест Хэма» Лопетеги — о поражении от «Астон Виллы»
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Хулен Лопетеги прокомментировал домашнее поражение от «Астон Виллы» (1:2) в 1-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Онана – 4'     1:1 Пакета – 37'     1:2 Дуран – 79'    

«Я очень расстроен и опечален, потому что мы проиграли. Мы не можем чувствовать себя иначе. Это обидно прежде всего для наших болельщиков, а также для игроков, потому что они приложили большие усилия», — приводит слова Лопетеги официальный сайт «Вест Хэм Юнайтед».

В этом матче голы за «Астон Виллу» забили Амаду Онана и Джон Дуран, а за «молотобойцев» отличился Лукас Пакета с пенальти.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Астон Вилла» одержала победу на своём поле (4:1). Во втором круге матч, проходивший на домашнем стадионе «Вест Хэм Юнайтед», завершился вничью (1:1).

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