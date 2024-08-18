«Я очень расстроен». Тренер «Вест Хэма» Лопетеги — о поражении от «Астон Виллы»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Хулен Лопетеги прокомментировал домашнее поражение от «Астон Виллы» (1:2) в 1-м туре английской Премьер-лиги.

«Я очень расстроен и опечален, потому что мы проиграли. Мы не можем чувствовать себя иначе. Это обидно прежде всего для наших болельщиков, а также для игроков, потому что они приложили большие усилия», — приводит слова Лопетеги официальный сайт «Вест Хэм Юнайтед».

В этом матче голы за «Астон Виллу» забили Амаду Онана и Джон Дуран, а за «молотобойцев» отличился Лукас Пакета с пенальти.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Астон Вилла» одержала победу на своём поле (4:1). Во втором круге матч, проходивший на домашнем стадионе «Вест Хэм Юнайтед», завершился вничью (1:1).