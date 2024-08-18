«Монако» с минимальным счётом победил «Сент-Этьен» в матче стартового тура Лиги 1

Завершился матч 1-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Сент-Этьеном». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. «Монако» одержал победу со счётом 1:0.

На 21-й минуте матча забил нападающий «Монако» Такуми Минамино, однако его гол был отменён. Спустя восемь минут Минамино забил опять: на этот раз гол был засчитан. Ему ассистировал полузащитник Вандерсон.

На 58-й минуте гости заработали пенальти, но после просмотра видеоповтора решение было изменено. На 72-й минуте забил нападающий «Сент-Этьена» Ибраим Сиссоко, однако после проверки VAR взятие ворот было отменено.

Новый сезон Лиги 1 стартовал в пятницу, 16 августа.