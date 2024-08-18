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Спортдир «Оренбурга»: если стоит задача оставить клубы со стадионами, то пусть оставляют

Спортдир «Оренбурга»: если стоит задача оставить клубы со стадионами, то пусть оставляют
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев остался недоволен судейством в матче 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Если стоит задача оставить какие-то клубы в РПЛ со стадионами, то пусть оставляют. Это сделает наш футбол лучше и конкурентоспособнее, вот и всё», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Первый тайм остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.

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