Результаты матчей Первой лиги 17 августа

Вчера, 17 августа, в 6-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

«Шинник» — «Родина» — 0:0;

«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» — 3:0;

«Арсенал» Тула — «Алания» — 0:0;

«Торпедо» Москва — «Нефтехимик» — 2:1.

На данный момент в турнирной таблице Первой лиги первое место занимает тульский «Арсенал», набравший 14 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 12 очков. Замыкает тройку лидеров «Нефтехимик», который набрал 10 очков.

На текущий момент последнее место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Шинник», набравший два очка в шести матчах.

6-тур Первой лиги завершится сегодня, 18 августа.