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«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» благодаря дублю Левандовского

«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» благодаря дублю Левандовского
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Завершился матч 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Дуро – 44'     1:1 Левандовски – 45+5'     1:2 Левандовски – 49'    

На 45-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро вывел свою команду вперёд. На 45+5-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сделал счёт 1:1. Победу каталонцам принёс ещё один гол нападающего сборной Польши, забитый на 49-й минуте.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 24 августа. «Валенсия» встретится с «Сельтой», игра пройдёт 23 августа.

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