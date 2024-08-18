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Александр Григорян: «Динамо» является единственным возможным конкурентом «Зенита»

Александр Григорян: «Динамо» является единственным возможным конкурентом «Зенита»
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Известный российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о прошедшем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«Сегодняшняя игра не показала, что «Динамо» является претендентом на чемпионство. Не могу вспомнить, чтобы «Динамо» интенсивно прессинговало, они это делают раз в шесть туров. Это не интенсивная команда. Марцел Личка исходит из подбора игроков и делает абсолютно правильно. Но, на мой взгляд, «Динамо» является единственным возможным конкурентом «Зенита», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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