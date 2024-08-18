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Игрок «Барселоны» Фати может перейти в «Фенербахче» к Моуринью

Игрок «Барселоны» Фати может перейти в «Фенербахче» к Моуринью
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может перейти в турецкий «Фенербахче», который возглавляет бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб уже обратился к «Барселоне» с предложением об аренде Фати, при условии, что каталонцы возьмут на себя часть обязательств по выплате заработной платы игрока на время аренды. Сообщается, что в ближайшее время пройдёт новый раунд переговоров.

Напомним, в минувшем сезоне Ансу Фати провёл за «Брайтон» на правах аренды 30 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешёл в аренду в «Брайтон» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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