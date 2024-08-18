Карпин: в первом тайме матча с «Оренбургом» происходило что-то из области фантастики

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

— Не всегда после побед «Ростова» вы довольны. Как сейчас?

— Сейчас — тоже. Отыгрались с 0:2, всем радостно, но не могу сказать, что я полностью доволен. В первом тайме происходило что-то из области фантастики, играть так и проигрывать 0:2 — просто нереально. Счёт абсолютно не вытекал из игры, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Первый тайм остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.