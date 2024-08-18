«Мы не заслуживали такого счета». Тренер «Оренбурга» Деограсия — о матче с «Ростовом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).

«В перерыве предупреждали игроков нашей команды, что соперник выйдет играть с двумя высокими нападающими, начнутся подачи в штрафную. Но за пару минут мы пропустили два гола, потеряли концентрацию.

Считаю, что футбол поступил с нами несправедливо. Мы не заслуживали такого счета», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Первый тайм остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.