«Зенит» поздравил Малкома с победой в Суперкубке Саудовской Аравии

Санкт-петербургский «Зенит» поздравил своего бывшего нападающего Малкома, который сейчас защищает цвета «Аль-Хиляля», с победой в Суперкубке Саудовской Аравии. В финальном матче «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» со счётом 4:1.

На 44-й минуте матча счёт открыл Криштиану Роналду. Ему ассистировал нападающий Абдулрахман Гариб.

Однако во втором тайме «Аль-Хиляль» переломил ход встречи. На 55-й минуте счёт сравнял полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич с передачи нападающего Александра Митровича. На 63-й минуте забил уже сам Александр Митрович, которому ассистировал Рубен Невеш. Через шесть минут Митрович оформил дубль с передачи Малкома. На 72-й минуте Малком установил окончательный счёт — 4:1.