«Зенит» поздравил Малкома с победой в Суперкубке Саудовской Аравии
Поделиться
Санкт-петербургский «Зенит» поздравил своего бывшего нападающего Малкома, который сейчас защищает цвета «Аль-Хиляля», с победой в Суперкубке Саудовской Аравии. В финальном матче «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» со счётом 4:1.
Суперкубок Саудовской Аравии 2024 . Финал
17 августа 2024, суббота. 19:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Роналду – 44' 1:1 Милинкович-Савич – 55' 1:2 Митрович – 63' 1:3 Митрович – 69' 1:4 Малком – 72'
На 44-й минуте матча счёт открыл Криштиану Роналду. Ему ассистировал нападающий Абдулрахман Гариб.
Однако во втором тайме «Аль-Хиляль» переломил ход встречи. На 55-й минуте счёт сравнял полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич с передачи нападающего Александра Митровича. На 63-й минуте забил уже сам Александр Митрович, которому ассистировал Рубен Невеш. Через шесть минут Митрович оформил дубль с передачи Малкома. На 72-й минуте Малком установил окончательный счёт — 4:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2024
-
01:31
-
01:27
-
01:14
-
01:08
-
00:58
-
00:49
-
00:44
-
00:36
-
00:33
-
00:21
-
00:14
-
00:09
-
00:03
- 17 августа 2024
-
23:58
-
23:50
-
23:45
-
23:41
-
23:36
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:18
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:43
-
22:43
-
22:31
-
22:13
-
22:12
-
22:10
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:49