Левандовски отреагировал на победный дубль за «Барселону» в первом матче сезона

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о забитом дубле в первом матче сезона для каталонской команды. Напомним, матч 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона» завершился волевой победой гостей со счётом 2:1.

«Это был очень сложный матч, в котором участвовало много молодых ребят… Мне показалось, что даже поле было каким-то сложным. Если бы мы лучше распоряжались мячом в атаке, то смогли бы забить три или четыре гола. Но мы победили и теперь у нас есть целая неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.

Моя цель в сезоне – забивать голы. Я не знаю, сколько их у меня будет к концу сезона, но очень важно начать хорошо, чтобы обрести уверенность», – приводит слова Левандовски Marca.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 24 августа.

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