Роналду не принял участия в церемонии награждения после поражения «Аль-Насра» в Суперкубке

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не присутствовал на церемонии награждения после разгромного поражения команды в матче за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Хилялем» (1:4), сообщает Essentially Sports.

После матча Роналду покинул поле сразу после финального свистка и не вернулся на торжественную церемонию награждения.

Отметим, в матче за Суперкубок португальский нападающий стал автором одного забитого мяча.

39-летний Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 забитых гола и 13 результативных передач, в том числе 35 голов в саудовской Про-Лиге.

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