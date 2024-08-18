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Роналду не принял участия в церемонии награждения после поражения «Аль-Насра» в Суперкубке

Роналду не принял участия в церемонии награждения после поражения «Аль-Насра» в Суперкубке
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не присутствовал на церемонии награждения после разгромного поражения команды в матче за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Хилялем» (1:4), сообщает Essentially Sports.

Суперкубок Саудовской Аравии 2024 . Финал
17 августа 2024, суббота. 19:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Роналду – 44'     1:1 Милинкович-Савич – 55'     1:2 Митрович – 63'     1:3 Митрович – 69'     1:4 Малком – 72'    

После матча Роналду покинул поле сразу после финального свистка и не вернулся на торжественную церемонию награждения.

Отметим, в матче за Суперкубок португальский нападающий стал автором одного забитого мяча.

39-летний Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 забитых гола и 13 результативных передач, в том числе 35 голов в саудовской Про-Лиге.

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