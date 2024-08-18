Анчелотти рассказал, что хочет увидеть от Мбаппе в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем клуба Килиане Мбаппе.

«Мы не устанавливаем статистику для Мбаппе. Я только прошу отдавать всё для команды. Ничего больше. То, как принимают новых игроков, чтобы они чувствовали себя хорошо, не является чем-то новым. Выдающийся талант прибыл и вошёл в раздевалку очень хорошо и скромно», — приводит слова Анчелотти Marca.

Мбаппе дебютировал за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0). В этой встрече форвард забил один гол.

Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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