Ханс-Дитер Флик прокомментировал волевую победу «Барселоны» в первой игре Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в первом матче сезона для каталонской команды. Напомним, матч 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона», завершился волевой победой гостей со счётом 2:1.

«Три очка очень важны для нашей команды. Всё шло не очень хорошо, но второй тайм мы провели намного лучше, чем первый, в котором мы допускали много ошибок. «Валенсия» ими пользовалась и сумела забить первой. Нам было важно отреагировать ещё до перерыва», – приводит слова Флика AS.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 24 августа. «Валенсия» встретится с «Сельтой», игра пройдёт 23 августа.

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