«Как рыба у воды». Тренер ПАОКа – о первом матче Чалова в стартовом составе
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Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу высказался о дебютном матче российского нападающего Фёдора Чалова в стартовом составе команды. Россиянин вышел на поле с первых минут в матче 1-го тура греческой Суперлиги с «Пансерраикосом» (3:2).
Греция — Суперлига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 2
Пансерраикос
Серре
0:1 Бетанкор – 31' 1:1 Шваб – 35' 2:1 Оздоев – 45+3' 2:2 Саласар – 49' 3:2 Шваб – 60'
«Я увидел в этой игре, что он еще не как рыба в воде, он как рыба у воды. Но у него есть нужные качества и опыт. Ему нужно применить свои навыки и опыт в этой команде как можно быстрее. Нам нужен этот игрок, это бомбардир», — приводит слова Луческу ТАСС.
Чалов провёл на поле 71 минуту. За это время футболист не отметился результативными действиями.
1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн.
Чалов прилетел в Грецию для оформления трансфера в ПАОК
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