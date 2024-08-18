«Как рыба у воды». Тренер ПАОКа – о первом матче Чалова в стартовом составе

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу высказался о дебютном матче российского нападающего Фёдора Чалова в стартовом составе команды. Россиянин вышел на поле с первых минут в матче 1-го тура греческой Суперлиги с «Пансерраикосом» (3:2).

«Я увидел в этой игре, что он еще не как рыба в воде, он как рыба у воды. Но у него есть нужные качества и опыт. Ему нужно применить свои навыки и опыт в этой команде как можно быстрее. Нам нужен этот игрок, это бомбардир», — приводит слова Луческу ТАСС.

Чалов провёл на поле 71 минуту. За это время футболист не отметился результативными действиями.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн.

Материалы по теме Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Пансерраикос», Чалов был заменён на 71-й минуте

Чалов прилетел в Грецию для оформления трансфера в ПАОК