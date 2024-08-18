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Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на дубль Левандовского в первом матче сезона Ла Лиги

Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на дубль Левандовского в первом матче сезона Ла Лиги
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о дубле форварда своей команды Роберта Левандовского в первом матче сезона для каталонской команды. Напомним, матч 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона», завершился волевой победой гостей со счётом 2:1.

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Дуро – 44'     1:1 Левандовски – 45+5'     1:2 Левандовски – 49'    

«Он профессионал. Это очень важно для нашей команды. Он забил оба гола и проделал фантастическую работу в защите», – приводит слова Флика AS.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 24 августа. «Валенсия» встретится с «Сельтой», игра пройдёт 23 августа.

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