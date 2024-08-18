Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на дубль Левандовского в первом матче сезона Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о дубле форварда своей команды Роберта Левандовского в первом матче сезона для каталонской команды. Напомним, матч 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона», завершился волевой победой гостей со счётом 2:1.

«Он профессионал. Это очень важно для нашей команды. Он забил оба гола и проделал фантастическую работу в защите», – приводит слова Флика AS.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 24 августа. «Валенсия» встретится с «Сельтой», игра пройдёт 23 августа.

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