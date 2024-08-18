Вильям Салиба установил статистическое достижение в истории «Арсенала»

Защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба выиграл 50 из 66 матчей в АПЛ, быстрее всех в истории клуба достигнув 50 побед. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, Салиба превзошёл Начо Монреаля, который одержал 50 побед в первых 70 матчах за «Арсенал».

Напомним, в минувшем сезоне Салиба принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Напомним, 17 августа состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0. В следующем туре лондонский «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 24 августа.

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