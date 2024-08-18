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«Арсенал» проводит лучший год в АПЛ в истории клуба по одному статистическому показателю

«Арсенал» проводит лучший год в АПЛ в истории клуба по одному статистическому показателю
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17 августа состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0. Таким образом, «Арсенал» в 2024 году выиграл 17 из 19 матчей в рамках АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Хаверц – 25'     2:0 Сака – 74'    

Как сообщает Opta Sports, это их самый удачный год в истории по проценту побед в английской Премьер-лиге —89%.

В следующем туре лондонский «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 24 августа.

По итогам минувшего сезона АПЛ золотые медали завоевали футболисты «Манчестер Сити». Вторую строчку заняли «канониры». На третьей позиции сезон завершил «Ливерпуль».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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