«Арсенал» проводит лучший год в АПЛ в истории клуба по одному статистическому показателю

17 августа состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0. Таким образом, «Арсенал» в 2024 году выиграл 17 из 19 матчей в рамках АПЛ.

Как сообщает Opta Sports, это их самый удачный год в истории по проценту побед в английской Премьер-лиге —89%.

В следующем туре лондонский «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 24 августа.

По итогам минувшего сезона АПЛ золотые медали завоевали футболисты «Манчестер Сити». Вторую строчку заняли «канониры». На третьей позиции сезон завершил «Ливерпуль».

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