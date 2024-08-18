Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Ницца. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо с «Байером» выиграл больше трофеев, чем за клуб всю историю до прихода испанца

Хаби Алонсо с «Байером» выиграл больше трофеев, чем за клуб всю историю до прихода испанца
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч Суперкубка Германии, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра прошла на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. «Байер» одержал победу в матче со счётом 2:2 (4:3 пен.) и стал обладателем трофея. Таким образом, для леверкузенского клуба это третий титул под руководством испанского тренера Хаби Алонсо.

Суперкубок Германии 2024 . Финал
17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 2
4 : 3
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Бонифасе – 11'     1:1 Мийо – 15'     1:2 Ундав – 63'     2:2 Шик – 88'    
Удаления: Терье – 37' / нет

Отметим, до назначения испанского специалиста в 2022 году в истории клуба было всего два выигранных кубка. За предыдущие 119 лет существования клуба «Байер» выигрывал Кубок Германии в сезоне-1992/1993 и Кубок УЕФА в сезоне-1987/1988.

Ранее в минувшем сезоне «фармацевты» также стали чемпионами Германии, не потерпев в чемпионате ни одного поражения и выиграли Кубок Германии. Отметим, что подопечные Алонсо могли оформить требл, но в финале Лиги Европы леверкузенский клуб разгромно уступил итальянской «Аталанте» со счётом 0:3.

Материалы по теме
Магия «Байера» продолжается. Феноменальный матч за Суперкубок Германии!
Магия «Байера» продолжается. Феноменальный матч за Суперкубок Германии!

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android