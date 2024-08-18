Хаби Алонсо с «Байером» выиграл больше трофеев, чем за клуб всю историю до прихода испанца

Завершился матч Суперкубка Германии, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра прошла на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. «Байер» одержал победу в матче со счётом 2:2 (4:3 пен.) и стал обладателем трофея. Таким образом, для леверкузенского клуба это третий титул под руководством испанского тренера Хаби Алонсо.

Отметим, до назначения испанского специалиста в 2022 году в истории клуба было всего два выигранных кубка. За предыдущие 119 лет существования клуба «Байер» выигрывал Кубок Германии в сезоне-1992/1993 и Кубок УЕФА в сезоне-1987/1988.

Ранее в минувшем сезоне «фармацевты» также стали чемпионами Германии, не потерпев в чемпионате ни одного поражения и выиграли Кубок Германии. Отметим, что подопечные Алонсо могли оформить требл, но в финале Лиги Европы леверкузенский клуб разгромно уступил итальянской «Аталанте» со счётом 0:3.

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