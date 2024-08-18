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Судьи не могли покинуть поле из-за агрессивного поведения спортдиректора «Оренбурга»

Судьи не могли покинуть поле из-за агрессивного поведения спортдиректора «Оренбурга»
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Судейская бригада не могла покинуть поле после матча «Ростов» — «Оренбург» (3:2) из-за поведения спортивного директора гостей Дмитрия Андреева.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«На 42-й минуте матча спортивный директор «Оренбурга», Андреев Дмитрий Степанович, вышел из подтрибунного помещения, приблизился к резервному арбитру, находящемуся у поля в месте пересечения центральной и боковой линии, и словесно выражал недовольство решением судейской бригады.

После окончания матча Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, подошёл в зону резервного арбитра, схватил за руку и болезненно сжав её, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом своё недовольство. Судейская бригада не могла покинуть поле по причине того что Андреев не покидал зоны входа в тоннель ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча, и преграждал путь судейской бригады в подтрибунном помещении», — говорится в официальном протоколе.

В следующем матче чемпионата России «Оренбург» встретится с «Факелом».

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