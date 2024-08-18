Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Генич высказался о вратаре «Ростова», который пропустил два гола за тайм от «Оренбурга»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал игру вратаря «Ростова» Рустама Ятимова, который пропустил два гола за тайм в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2).

«Что-то вратарь у «Ростова» не впечатляет», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 35-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Летом 2024 года в «Ростове» полностью сменилась бригада вратарей. Вместо ушедших Сергея Песьякова и Никиты Медведева состав дончан пополнили 26-летний голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов, 30-летний боснийский вратарь Хидает Ханкич и арендованный у «Зенита» 21-летний Даниил Одоевский.

«Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков. «Оренбург» (5) располагается на девятой строчке.

Сколько зарабатывают футболисты: