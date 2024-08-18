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Генич высказался о вратаре «Ростова», который пропустил два гола за тайм от «Оренбурга»

Генич высказался о вратаре «Ростова», который пропустил два гола за тайм от «Оренбурга»
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Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал игру вратаря «Ростова» Рустама Ятимова, который пропустил два гола за тайм в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Что-то вратарь у «Ростова» не впечатляет», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 35-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Летом 2024 года в «Ростове» полностью сменилась бригада вратарей. Вместо ушедших Сергея Песьякова и Никиты Медведева состав дончан пополнили 26-летний голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов, 30-летний боснийский вратарь Хидает Ханкич и арендованный у «Зенита» 21-летний Даниил Одоевский.

«Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков. «Оренбург» (5) располагается на девятой строчке.

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