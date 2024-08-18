Роналду разозлился на партнёров по команде во время матча за Суперкубок Саудовской Аравии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил недовольство игрой команды после четвёртого пропущенного гола в матче за Суперкубок Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:4).

После матча Роналду активно жестикулировал в сторону партнёров по команде, выражая недовольство.

Ранее сообщалось, что Роналду не принял участия в церемонии награждения после поражения «Аль-Насра» в Суперкубке. Португалец покинул поле сразу после финального свистка и не вернулся на торжественную церемонию награждения.

В матче за Суперкубок Роналду отметился одним забитым мячом.

39-летний Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. В сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 забитых гола и 13 результативных передач, в том числе 35 голов в саудовской Про-Лиге.

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