Источник: «Аль-Наср» уволил тренера после поражения в матче Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Наср» уволил главного тренера Луиша Каштру после разгромного поражения в матче Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:4), сообщает Alyaum.

По данным источника, председатель совета директоров Ибрагим Аль-Мухаддиб начнёт поиски нового тренера для «Аль-Насра».

Луиш Каштру возглавил «Аль-Наср» в 2023 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее он возглавлял «Риу Аве», «Шавиш», «Виторию Гимарайнш», «Шахтёр», «Аль-Духаиль» и «Ботафого».

22 августа «Аль-Насру» предстоит провести матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раедом». Встреча состоится в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк». Начало – 21:00 мск.

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