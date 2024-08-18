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Источник: «Аль-Наср» уволил тренера после поражения в матче Суперкубка Саудовской Аравии

Источник: «Аль-Наср» уволил тренера после поражения в матче Суперкубка Саудовской Аравии
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«Аль-Наср» уволил главного тренера Луиша Каштру после разгромного поражения в матче Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:4), сообщает Alyaum.

Суперкубок Саудовской Аравии 2024 . Финал
17 августа 2024, суббота. 19:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Роналду – 44'     1:1 Милинкович-Савич – 55'     1:2 Митрович – 63'     1:3 Митрович – 69'     1:4 Малком – 72'    

По данным источника, председатель совета директоров Ибрагим Аль-Мухаддиб начнёт поиски нового тренера для «Аль-Насра».

Луиш Каштру возглавил «Аль-Наср» в 2023 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее он возглавлял «Риу Аве», «Шавиш», «Виторию Гимарайнш», «Шахтёр», «Аль-Духаиль» и «Ботафого».

22 августа «Аль-Насру» предстоит провести матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раедом». Встреча состоится в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк». Начало – 21:00 мск.

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