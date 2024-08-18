Карпин объяснил, почему пенальти в игре с «Оренбургом» бил Роналдо, а не Осипенко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, почему в игре своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2) пенальти исполнил бразильский форвард Роналдо. Ранее большинство одиннадцатиметровых исполнял защитник Максим Осипенко. Напомним, На 33-й минуте встречи бразильский форвард не реализовал пенальти.

— Почему пенальти бил Роналдо, а не Осипенко?

— Потому что Осипенко до этого дважды ошибся, из‑за этого выбрали пока Роналдо, может быть вернем Максима, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков. «Оренбург» (5) располагается на девятой строчке.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Ростов» из болгарской команды «Левски София» минувшей зимой. За жёлто-синих бразильский игрок атакующей линии провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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