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Карпин объяснил, почему пенальти в игре с «Оренбургом» бил Роналдо, а не Осипенко

Карпин объяснил, почему пенальти в игре с «Оренбургом» бил Роналдо, а не Осипенко
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, почему в игре своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2) пенальти исполнил бразильский форвард Роналдо. Ранее большинство одиннадцатиметровых исполнял защитник Максим Осипенко. Напомним, На 33-й минуте встречи бразильский форвард не реализовал пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

— Почему пенальти бил Роналдо, а не Осипенко?

— Потому что Осипенко до этого дважды ошибся, из‑за этого выбрали пока Роналдо, может быть вернем Максима, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков. «Оренбург» (5) располагается на девятой строчке.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Ростов» из болгарской команды «Левски София» минувшей зимой. За жёлто-синих бразильский игрок атакующей линии провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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