Черданцев высказался о решении ЭСК РФС по фолу Сперцяна на Роше

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о решении экспертно-судейской комиссии признать, что арбитр Владимир Москалёв правильно не удалил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за фол на Виллиане Роше в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1).

«Мне кажется, Орсато сразу и уволился, как узнал о примере решения, которые будут приниматься на его новом месте работы», — написал Черданцев на своей странице в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что бывший итальянский рефери Даниэле Орсато вышел из состава экспертно-судейской комиссии РФС спустя два дня после объявления о его назначении на этот пост. Решение о выходе Орсато из состава экспертов ЭСК принято в связи с невозможностью совмещения работы специалиста в ЭСК с его другой деятельностью.

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