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«Ювентус» и «Челси» обсуждали обмен Стерлинга на Кьезу

«Ювентус» и «Челси» обсуждали обмен Стерлинга на Кьезу
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Между «Ювентусом» и «Челси» состоялись переговоры относительно возможного обмена Федерико Кьезы на Рахима Стерлинга, сообщает Джанлука Ди Марцио.

В итоге такой вариант сделки был сразу исключён из-за разногласий в оценке футболистов и их запросов по зарплатам.

Лондонцы ещё могут вернуться к переговорам с Кьезой, и попытаться подписать его отдельно, но только при условии, если сначала уйдёт Стерлинг.

Напомним, 26-летний итальянец не входит в планы Тиаго Мотты, поэтому тренируется отдельно от первой команды. В прошлом сезоне он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

На счету Стерлинга 10 голов и 8 ассистов в 43 матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»

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