«Бавария» убеждает одну из главных звёзд команды покинуть клуб

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка хочет остаться в клубе и бороться за свой шанс играть, сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Однако мюнхенцы усиливают давление на него с целью убедить перейти в другой клуб этим летом. Для Горецки возможен только переход зимой, если он будет играть мало или вообще не будет выходить на поле.

Леон разочарован позицией «Баварии», однако остаётся профессионалом и продолжает усердно тренироваться, что подтверждал главный тренер Венсан Компани. Мюнхенцы не установили ценник на Горецку и готовы рассмотреть предложения других клубов в любое время.

16 августа, Леон был вне состава на кубковый матч с «Ульмом». Компани объяснил это тем, что «клуб хочет быть честным с игроками».

В минувшем сезоне Горецка принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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