«Оправдательная комиссия, а не экспертная». Червиченко раскритиковал работу ЭСК РФС

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко критически высказался о решениях Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая рассматривает спорные действия рефери в матчах российских футбольных турниров.

«Теперь по поводу решений ЭСК. Вижу, что это оправдательная комиссия, а не экспертная. По некоторым эпизодам нам на чёрное говорят, что это белое. И от того, что в ЭСК набрали иностранцев, её решения более понятными не становятся, доверие не повышается», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Ранее по итогам рассмотрения спорных ситуаций в 4-м туре РПЛ ЭСК подтвердила правильность решений рефери в эпизодах с неназначением пенальти в ворота «Локомотива» в матче с махачкалинским «Динамо», неудалением игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в игре с ЦСКА, а также неудалением Хорхе Карраскаля и назначением пенальти в ворота «Зенита» в матче с московским «Динамо».