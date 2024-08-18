Жоау Феликс принял трансферное предложение «Челси» и находится в шаге от перехода в клуб

«Челси» и «Атлетико» всё ближе к согласованию трансферов Жоау Феликса и Конора Галлахера, сообщает Фабрицио Романо в соцсетях.

Несколько дней назад состоялся положительный раунд переговоров. 24-летний португалец принял контрактное предложение лондонцев. Все стороны работают над тем, чтобы закрыть сделку в ближайшие дни.

Напомним, португальский нападающий уже выступал за лондонский клуб во второй половине сезона-2022/23 на правах аренды. В 20 матчах он отметился четырьмя голами.

По возвращении он был отдан в ещё одну аренду – в «Барселону». Там он забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 44 матчах за клуб. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Феликса составляет € 30 млн.

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