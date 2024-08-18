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Эдуард Мор прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от московского «Динамо»

Эдуард Мор прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от московского «Динамо»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении самарских «Крыльев Советов» в выездном матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«Крылья» выздоравливают. Сначала они играли очень тяжело, поражения были закономерные. В этом матче против сильного «Динамо» они выглядели неплохо, борьбу навязали. Мне кажется, что «Крылья» из кризиса выходят», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Крылья Советов» из Самары в матче 5-го тура РПЛ уступили на выезде московскому «Динамо» со счётом 0:1, единственный гол на 75-й минуте игры забил бразильский полузащитник бело-голубых Бителло. В пяти стартовых матчах чемпионата волжане набрали три очка, обыграв дома воронежский «Факел» (2:0) при четырёх поражениях от «Зенита», «Ростова», «Спартака» и «Динамо», и занимают в текущей турнирной таблице 13-е место — в зоне стыковых матчей. При этом у всех клубов, находящихся в таблице ниже самарцев, есть игра в запасе.

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