Эдуард Мор прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от московского «Динамо»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении самарских «Крыльев Советов» в выездном матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

«Крылья» выздоравливают. Сначала они играли очень тяжело, поражения были закономерные. В этом матче против сильного «Динамо» они выглядели неплохо, борьбу навязали. Мне кажется, что «Крылья» из кризиса выходят», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Крылья Советов» из Самары в матче 5-го тура РПЛ уступили на выезде московскому «Динамо» со счётом 0:1, единственный гол на 75-й минуте игры забил бразильский полузащитник бело-голубых Бителло. В пяти стартовых матчах чемпионата волжане набрали три очка, обыграв дома воронежский «Факел» (2:0) при четырёх поражениях от «Зенита», «Ростова», «Спартака» и «Динамо», и занимают в текущей турнирной таблице 13-е место — в зоне стыковых матчей. При этом у всех клубов, находящихся в таблице ниже самарцев, есть игра в запасе.