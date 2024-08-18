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«Ростов» создал девять голевых моментов в матче с «Оренбургом». Опубликована статистика xG

«Ростов» создал девять голевых моментов в матче с «Оренбургом». Опубликована статистика xG
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17 августа в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» одержал волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:2. К перерыву дончане уступали со счётом 0:2 после голов Брайана Мансильи и Джимми Марина при нереализованном пенальти Роналдо, во втором тайме три очка жёлто-синим принесли дубль Николая Комличенко и удар Роналдо с игры на четвёртой добавленной минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по этой игре. «Ростов» создал у ворот «Оренбурга» девять голевых моментов против шести в исполнении гостей. Жёлто-синие нанесли 20 ударов по воротам (12 в створ), уральцы — 15 ударов (четыре в створ), превосходство команды Валерия Карпина по ожидаемым голам (xG) составило 3,73 против 1,47. При этом хозяева поля владели мячом 58% времени, «Оренбург» — 42%.

В текущей турнирной таблице РПЛ «Ростов» с восемью очками в пяти матчах занимает четвёртое место, «Оренбург» при пяти очках находится на девятой строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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