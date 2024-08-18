Одна из главных звёзд «Барселоны» изъявила желание покинуть клуб

Немецкий полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган хочет уйти из команды, сообщает Diario Sport.

По информации источника, полузащитник рассказал о своих намерениях тренерскому штабу. Руководства клуба не против продажи футболиста.

Напомним, Гюндоган не попал в заявку «Барселоны» на матч первого тура чемпионата Испании против «Валенсии». Каталонцы победили со счётом 2:1. У сине-гранатовых дубль оформил Роберт Левандовский. У «Валенсии» отличился Уго Дуро.

Ранее Гюндоган заявил о возможном переходе в турецкий чемпионат, однако, по его словам, это произойдёт не нынешним летом.

Гюндоган присоединился к каталонскому клубу летом 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. В минувшем сезоне хавбек провёл 4180 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В составе «Манчестер Сити» Гюндоган выиграл несколько титулов АПЛ, а также Лигу Чемпионов.

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