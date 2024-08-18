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Комличенко прокомментировал дубль в ворота «Оренбурга» в сотом матче за «Ростов»

Комличенко прокомментировал дубль в ворота «Оренбурга» в сотом матче за «Ростов»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос об эмоциях после дубля в своём сотом матче за клуб, который помог жёлто-синим в 5-м туре РПЛ одержать волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:2, уступая 0:2 после первого тайма.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Эмоции? Непередаваемые вообще! О сотом матче не думал — самое главное было выйти и чуть ситуацию поменять, так сказать, вернуться в игру. В принципе, это и получилось сделать», — сказал Комличенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

17 августа в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» одержал волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:2. После первого тайма дончане уступали со счётом 0:2, вышедший на замену в перерыве нападающий Николай Комличенко оформил дубль, отличившись на 51-й и 52-й минутах игры, и был признан лучшим игроком матча по его итогам. Победный гол на 90+4-й минуте забил бразильский вингер Роналдо, ранее в первом тайме не реализовавший пенальти.

Этот матч стал для Николая Комличенко сотым в составе «Ростова» во всех турнирах. За жёлто-синих форвард забил 28 голов и выполнил 21 результативное ассистентское действие.

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