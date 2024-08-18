Комличенко прокомментировал дубль в ворота «Оренбурга» в сотом матче за «Ростов»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос об эмоциях после дубля в своём сотом матче за клуб, который помог жёлто-синим в 5-м туре РПЛ одержать волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:2, уступая 0:2 после первого тайма.

«Эмоции? Непередаваемые вообще! О сотом матче не думал — самое главное было выйти и чуть ситуацию поменять, так сказать, вернуться в игру. В принципе, это и получилось сделать», — сказал Комличенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

17 августа в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» одержал волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:2. После первого тайма дончане уступали со счётом 0:2, вышедший на замену в перерыве нападающий Николай Комличенко оформил дубль, отличившись на 51-й и 52-й минутах игры, и был признан лучшим игроком матча по его итогам. Победный гол на 90+4-й минуте забил бразильский вингер Роналдо, ранее в первом тайме не реализовавший пенальти.

Этот матч стал для Николая Комличенко сотым в составе «Ростова» во всех турнирах. За жёлто-синих форвард забил 28 голов и выполнил 21 результативное ассистентское действие.