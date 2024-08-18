Комличенко рассказал о задании от Карпина перед выходом на замену с дублем за «Ростов»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о тренерском задании перед выходом на замену в перерыве матча 5-го тура РПЛ, в котором жёлто-синие одержали волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:2, уступая 0:2 после первого тайма.

«Что было в перерыве, с каким заданием от Карпина выходил на поле? Задание, в принципе, и так понятно было: постараться улучшить игру, стараться цепляться, забить — в принципе, то, что и получилось. А игра тоже неоднозначная получилась: не забили пенальти, сразу пропустили, поэтому такое… Впервые так, конечно, получилось, но главное, что перевернули игру, получилось выиграть, порадовать болельщиков, показать характер, так сказать. Я думаю, команда — молодцы», — сказал Комличенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

17 августа в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» одержал волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:2. После первого тайма дончане уступали со счётом 0:2, вышедший на замену в перерыве нападающий Николай Комличенко оформил дубль, отличившись на 51-й и 52-й минутах игры, и был признан лучшим игроком матча по его итогам.