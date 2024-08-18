Семшов назвал причину победного гола «Ростова» в матче с «Оренбургом»

Экс-полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал итоги матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2), в котором жёлто-синие уступали 0:2 после первого тайма.

«Две команды не заслуживали поражения по такой игре. Одни выигрывали 2:0, другие — сделали всё, чтобы вернуться в игру. Когда был счёт 2:2 — моменты были у обеих команд. «Оренбург», наверное, хотел сохранить ничейный счет. Многие игроки прижались после подачи Сутормина. Это болезнь многих футболистов, которые боятся пропустить», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В комбинации «Ростова» на 90+4-й минуте при счёте 2:2, завершившейся победным голом, принял участие новичок команды экс-зенитовец Алексей Сутормин, выполнивший подачу в штрафную с фланга. Решающий удар нанёс Роналдо после скидки Максима Осипенко.