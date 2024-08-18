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Семшов назвал причину победного гола «Ростова» в матче с «Оренбургом»

Семшов назвал причину победного гола «Ростова» в матче с «Оренбургом»
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Экс-полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал итоги матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2), в котором жёлто-синие уступали 0:2 после первого тайма.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Две команды не заслуживали поражения по такой игре. Одни выигрывали 2:0, другие — сделали всё, чтобы вернуться в игру. Когда был счёт 2:2 — моменты были у обеих команд. «Оренбург», наверное, хотел сохранить ничейный счет. Многие игроки прижались после подачи Сутормина. Это болезнь многих футболистов, которые боятся пропустить», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В комбинации «Ростова» на 90+4-й минуте при счёте 2:2, завершившейся победным голом, принял участие новичок команды экс-зенитовец Алексей Сутормин, выполнивший подачу в штрафную с фланга. Решающий удар нанёс Роналдо после скидки Максима Осипенко.

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