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Марцел Личка объяснил, почему «Крыльям Советов» не нужно увольнять Игоря Осинькина

Марцел Личка объяснил, почему «Крыльям Советов» не нужно увольнять Игоря Осинькина
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи о возможном скором увольнении главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Игорь — отличный тренер, который хорошо работает с молодыми игроками. За время, что я работаю в России, сколько уже прошло молодых хороших футболистов через него в Самаре. «Крылья» зарабатывали приличные деньги, когда эти игроки уходили в «Локомотив» и «Зенит». Игорь три-четыре года подряд показывает, что он хороший тренер. Тяжело, когда главных игроков команды забирают, а другие молодые футболисты, которых ты можешь натренировать, не приходят.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

Думаю, не надо менять тренера в начале сезона, когда не получается так, как все хотят. Нужно дать время, чтобы футболисты-новички адаптировались к РПЛ. Если футболист приходит из Латинской Америки, ему нужно время сжиться с культурой и футболом в России. Это не придёт за 14 дней», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В матче 5-го тура РПЛ «Динамо» Марцела Лички выиграло у «Крыльев Советов» Игоря Осинькина со счётом 1:0.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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