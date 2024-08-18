Марцел Личка объяснил, почему «Крыльям Советов» не нужно увольнять Игоря Осинькина

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи о возможном скором увольнении главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Игорь — отличный тренер, который хорошо работает с молодыми игроками. За время, что я работаю в России, сколько уже прошло молодых хороших футболистов через него в Самаре. «Крылья» зарабатывали приличные деньги, когда эти игроки уходили в «Локомотив» и «Зенит». Игорь три-четыре года подряд показывает, что он хороший тренер. Тяжело, когда главных игроков команды забирают, а другие молодые футболисты, которых ты можешь натренировать, не приходят.

Думаю, не надо менять тренера в начале сезона, когда не получается так, как все хотят. Нужно дать время, чтобы футболисты-новички адаптировались к РПЛ. Если футболист приходит из Латинской Америки, ему нужно время сжиться с культурой и футболом в России. Это не придёт за 14 дней», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В матче 5-го тура РПЛ «Динамо» Марцела Лички выиграло у «Крыльев Советов» Игоря Осинькина со счётом 1:0.