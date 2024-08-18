Флик ответил на вопрос о будущем Гюндогана в клубе на фоне слухов об уходе футболиста

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос журналистов о будущем в клубе 33-летнего полузащитника Илкая Гюндогана. Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист рассказал тренерскому штабу о намерении покинуть сине-гранатовых. Руководство клуба не выступило против продажи хавбека.

«В понедельник он получил небольшое повреждение, поэтому мы решили оставить его дома (Гюндоган не был включён в заявку «Барселоны» на матч 1-го тура Ла Лиги с Валенсией (1:2) — Прим. «Чемпионата»). Я разговаривал с ним и очень хорошо его знаю, ценю его. У меня есть ощущение, что Илкай останется», — приводит слова Флика AS.

Гюндоган присоединился к каталонскому клубу летом 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. В минувшем сезоне хавбек провёл 4180 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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