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«Байер» выиграл трофей, в Цинциннати не осталось теннисистов из России. Главное к утру
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«Байер» стал обладателем Суперкубка Германии, все российские теннисисты покинули турниры категории «Мастерс» и WTA-1000 в американском Цинциннати, Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью удушающим приёмом и защитил чемпионский пояс UFC. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Байер» стал обладателем Суперкубка Германии, обыграв по пенальти «Штутгарт».
  2. На «Мастерсе» и WTA-1000 в Цинциннати не осталось ни одного российского спортсмена.
  3. Дрикус дю Плесси задушил Исраэля Адесанью и защитил чемпионский пояс UFC.
  4. «Ростов» одержал волевую победу в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом».
  5. «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» благодаря дублю Левандовского.
  6. Источник: «Аль-Наср» уволил тренера после поражения в матче Суперкубка Саудовской Аравии.
  7. «Бавария» убеждает одну из главных звёзд команды покинуть клуб.
  8. «Интер» упустил победу над «Дженоа» в концовке матча 1-го тура Серии А.
  9. Андрей Рублёв уступил Яннику Синнеру в матче за выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.
  10. «Монако» с минимальным счётом победил «Сент-Этьен» в матче стартового тура Лиги 1.
  11. «Лилль» обыграл «Реймс» в матче Лиги 1, который был остановлен из-за травмы игрока.
  12. Одна из главных звёзд «Барселоны» изъявила желание покинуть клуб.
  13. Дэн Хукер раздельным решением победил Матеуша Гамрота на UFC 305.
  14. Результаты турнира UFC 305 с главным боем дю ПлессиАдесанья.
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