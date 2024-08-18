«Байер» выиграл трофей, в Цинциннати не осталось теннисистов из России. Главное к утру
«Байер» стал обладателем Суперкубка Германии, все российские теннисисты покинули турниры категории «Мастерс» и WTA-1000 в американском Цинциннати, Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью удушающим приёмом и защитил чемпионский пояс UFC. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Байер» стал обладателем Суперкубка Германии, обыграв по пенальти «Штутгарт».
- На «Мастерсе» и WTA-1000 в Цинциннати не осталось ни одного российского спортсмена.
- Дрикус дю Плесси задушил Исраэля Адесанью и защитил чемпионский пояс UFC.
- «Ростов» одержал волевую победу в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом».
- «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» благодаря дублю Левандовского.
- Источник: «Аль-Наср» уволил тренера после поражения в матче Суперкубка Саудовской Аравии.
- «Бавария» убеждает одну из главных звёзд команды покинуть клуб.
- «Интер» упустил победу над «Дженоа» в концовке матча 1-го тура Серии А.
- Андрей Рублёв уступил Яннику Синнеру в матче за выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.
- «Монако» с минимальным счётом победил «Сент-Этьен» в матче стартового тура Лиги 1.
- «Лилль» обыграл «Реймс» в матче Лиги 1, который был остановлен из-за травмы игрока.
- Одна из главных звёзд «Барселоны» изъявила желание покинуть клуб.
- Дэн Хукер раздельным решением победил Матеуша Гамрота на UFC 305.
- Результаты турнира UFC 305 с главным боем дю Плесси — Адесанья.
Комментарии