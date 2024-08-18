«Байер» выиграл трофей, в Цинциннати не осталось теннисистов из России. Главное к утру

«Байер» стал обладателем Суперкубка Германии, все российские теннисисты покинули турниры категории «Мастерс» и WTA-1000 в американском Цинциннати, Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью удушающим приёмом и защитил чемпионский пояс UFC. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».