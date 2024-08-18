Белорусский голкипер «Динамо» рассказал, почему решил продолжить карьеру в России

Белорусский вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец назвал причину, по которой решил продолжить карьеру в России, несмотря на отсутствие еврокубков.

«Почему решил перейти в московское «Динамо», если у России нет еврокубков, а у Беларуси есть? У БАТЭ тоже не было еврокубков, когда мы тогда заняли пятое место. В еврокубках для белорусских клубов сейчас тяжело. Хотя минское «Динамо» имеет шансы выйти в групповой этап [Лиги Европы], чего я им и желаю. Я перешёл в «Динамо», потому что здесь чемпионат сильнее. Можно расти и развиваться», — сказал Кудравец в интервью ТАСС.

Напомним, 20-летний Кудравец присоединился к бело-голубым в августе прошлого года, подписав трудовой договор сроком на пять лет. В нынешнем сезоне голкипер провёл на данный момент один матч, сыграв в кубковой встрече с махачкалинским «Динамо» (2:1).