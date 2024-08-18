Клуб из Саудовской Аравии предложил «Реалу» € 100 млн за трансфер Милитао — UOL

Неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение мадридскому «Реалу» в размере € 100 млн за трансфер 26-летнего центрального защитника «сливочных» Эдера Милитао. Об этом сообщает Goal со ссылкой на UOL.

По информации источника, «Королевский клуб» уже принял решение отклонить это предложение. Несмотря на то, что Милитао пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы, в мадридском клубе продолжают считать его ключевым игроком обороны.

Бразильский футболист выступает в составе «Реала» с 2019 года. За этот период он принял участие в 156 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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